Augsburg

Betrunkener will Rausch in Bäckerei ausschlafen

05.05.2019, 13:30 Uhr | dpa

Um seinen Rausch auszuschlafen, ist ein 21-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in eine Bäckerei im Augsburger Stadtteil Lechhausen eingebrochen. Beim Eindringen in das Gebäude hatte er allerdings den Alarm ausgelöst. Polizisten stellten daraufhin eine offene Schiebetür fest und fanden den jungen Mann schlafend an einem Tisch. Laut Polizei hatte der Betrunkene einen Alkoholpegel von über einem Promille. Aus der Bäckerei hatte er nichts gestohlen. Trotzdem ermittelte die Polizei zunächst wegen versuchten Einbruchs.