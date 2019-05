Offenbach am Main

Unbeständiges Wetter mit Regen: Temperaturen wieder milder

05.05.2019, 13:39 Uhr | dpa

Das Wetter bleibt unbeständig: In Rheinland-Pfalz und im Saarland soll es zwar etwas milder werden, Regen fällt aber immer wieder. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, gibt es Sonne und wolkenfreien Himmel vor allem im Saarland nur selten zu sehen. Nachts wird es zudem frostig.

Am Montag rechnen die DWD-Meteorologin Magdalena Bertelmann zu Tagesbeginn mit wechselnder bis starker Bewölkung. Im Saarland und im Süden von Rheinland-Pfalz bleibe es trocken. Nördlich der Mosel seien hingegen Schauer zu erwarten. Die Temperaturen erreichen hier bis zu 8, im Saarland und in Rheinnähe auch bis zu 13 Grad.

In der Nacht zum Dienstag verlagern sich die Wolken laut Vorhersage weiter Richtung Süden. Tagsüber bleibt das Risiko für Schauer in beiden Bundesländern aber gering. Dazu verharren die Temperaturen nur noch auf den Bergspitzen im einstelligen Bereich. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 14 Grad.

Am Mittwoch rechnet DWD-Meteorologin Bertelmann besonders im Saarland wieder mit kräftigen Schauern, die von dort aus in Richtung Nordosten über Rheinland-Pfalz hinwegziehen. Eine kurze Regen-Verschnaufpause gebe es nur gegen Abend, sagte Bertelmann. "Dann zieht schon wieder ein neues Regengebiet auf."