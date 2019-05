Hamburg

Zivilfahndern Kokain angeboten: drei Festnahmen in Hamburg

05.05.2019, 14:48 Uhr | dpa

Drei Drogenverkäufer sind in Hamburg an denkbar schlechte vermeintliche Kunden geraten: Weil sie zivilen Polizeibeamten Kokain zum Kauf anboten, wurden ein 22-Jähriger sowie zwei 24-Jährige in der Nacht zu Samstag festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei den Festnahmen im Stadtteil St. Pauli stellten die Beamten bei den Männern neben Kokain auch Marihuana, LSD-Tabletten sowie Handys und mutmaßliches Dealgeld sicher.

Der 22-Jährige sowie ein 24-Jähriger sollten einem Haftrichter zugeführt werden. Ein Ergebnis stand einem Sprecher zufolge am Sonntag zunächst noch aus. Der dritte Mann wurde mangels Haftgründen wieder entlassen.

Insgesamt wurden am Wochenende im gesamten Hamburger Stadtgebiet 270 Menschen im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes von der Polizei überprüft. Dabei kam es zu sieben Strafanzeigen gegen mutmaßliche Dealer sowie 30 Strafanzeigen wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln.