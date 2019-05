Görlitz

Förderung für Projekte in sächsisch-polnischer Grenzregion

05.05.2019, 14:50 Uhr | dpa

Neun Projekte in der sächsisch-polnischen Grenzregion werden mit 7,3 Millionen Euro aus dem europäischen Regionalentwicklungsfonds (EFRE) gefördert. Damit sollen unter anderem ein Tourismuszentrum in Weißwasser und ein Kulturzentrum in der polnischen Nachbarstadt Leknica eingerichtet werden, wie das sächsische Umweltministerium am Sonntag mitteilte. Auch Vorhaben in Zgorzelec und Görlitz sowie im Nationalpark Riesengebirge werden unterstützt. Alle Projekte gehören zum Kooperationsprogramm Polen - Sachsen 2014-2020.