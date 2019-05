München

Davis-Cup-Spieler Pütz gewinnt Doppel bei ATP-Turnier

05.05.2019, 14:58 Uhr | dpa

Der deutsche Davis-Cup-Spieler Tim Pütz hat die Doppelkonkurrenz des Tennisturniers in München gewonnen. Gemeinsam mit dem Dänen Frederik Nielsen schlug Pütz das Doppelpaar Marcelo Demoliner aus Brasilien und Divij Sharan aus Indien mit 6:4, 6:2.

Der 31-jährige Pütz holte sich am Sonntag bei den BMW Open den zweiten Titel seiner Karriere nach dem Sieg 2018 in Stuttgart an der Seite von Landsmann Philipp Petzschner. Die bisherige Nummer 67 der Doppel-Weltrangliste debütierte 2017 in der deutschen Davis-Cup-Mannschaft und ist dort für die Doppel-Spiele gesetzt.