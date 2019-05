Regensburg

Regensburg verliert gegen Aue: 1:3 nach längerer Unterzahl

05.05.2019, 16:39 Uhr | dpa

Der SSV Jahn Regensburg hat im vorletzten Heimspiel der Saison nach fast einer Hälfte in Unterzahl eine Niederlage kassiert. Die Oberpfälzer verloren am Sonntag gegen Erzgebirge Aue mit 1:3 (0:0). Die Gäste entledigten sich damit aller Abstiegssorgen in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach der Gelb-Roten Karte für den Regensburger Jann George (50. Minute) ging der Gast durch Pascal Testroet (52.) postwendend in Führung. Der Jahn zeigte durch den Ausgleich von Sargis Adamyan eine starke Reaktion (56.). Wenige Sekunden nach seiner Einwechslung verwandelte Elfmeter-Experte Dimitrij Nazarov einen Strafstoß (61.) mit der ersten Ballberührung zum 2:1 für Aue, Philipp Riese machte mit dem 3:1 dann alles klar (90.+1).

Vor 13 425 Zuschauern gab es eine umkämpfte, aber torlose erste Hälfte. Jan Hochscheid scheiterte mit der größten Torchance am glänzend parierenden Regensburger Torhüter André Weis (12.).

Turbulent wurde das Spiel nach der Pause. Nur drei Minuten nach seiner diskutablen Gelben Karte stieg George zu hart ein und musste mit gelb-rot vom Platz. Aus dem Freistoß resultierte die Führung durch das 15. Saisontor von Testroet. Nach dem Ausgleich von Adamyan leistete sich Benedikt Saller bei einem Rückpass einen Aussetzer. Torhüter Weis traf den heranstürmenden Hochscheid - Elfmeter. Nazarov demonstrierte seine Nervenstärke. Riese sorgte nach einem Konter dann für die Erlösung in einer spannenden Schlussphase.