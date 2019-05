Potsdam

"Pulse of Europe": Hunderte Teilnehmer bei Aktion in Potsdam

05.05.2019, 17:14 Uhr | dpa

Mit Redebeiträgen und Infoständen hat am Sonntag die erste von drei in Potsdam vor der Europawahl geplanten Veranstaltungen der Bürgerbewegung "Pulse of Europe" begonnen. Rund 300 Menschen versammelten sich auf dem Luisenplatz in der Innenstadt, wie die Veranstalter mitteilten. Neben der SPD-Kandidatin für die Europawahl, Maja Wallstein, sprachen die Intendantin des Hans-Otto-Theaters, Bettina Jahnke, sowie Präsidentin der Filmuni Babelsberg Konrad Wolf, Susanne Stürmer, zu den Teilnehmern.

Aber vor allem junge Menschen, die sich für ein lebendiges Europa einsetzten, standen auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor, wie Veranstalter Volker Gustedt sagte. Darunter waren beispielsweise Vertreter des europäischen Freiwilligendienstes.

Die Aktion am Sonntag fand unter dem Motto "Europa-Marktplatz" statt und war die erste von insgesamt drei geplanten Veranstaltungen. Am kommenden Sonntag (12. Mai) soll es ein Fahrradkorso durch die Potsdamer Innenstadt geben. Für den 19. Mai sollen sich Chöre und Sänger aus Berlin und Brandenburg auf der Glienicker Brücke treffen, um gemeinsam die Europa-Hymne zu singen. Vom 23. bis 26. Mai sind Europawahlen.