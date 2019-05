Aalen

3:1 in Aalen: Eintracht Braunschweig kurz vor der Rettung

05.05.2019, 17:46 Uhr | dpa

Eintracht Braunschweig hat in der 3. Fußball-Liga einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Durch drei Tore von Mittelstürmer Philipp Hofmann gewannen die Niedersachsen am Sonntag mit 3:1 (2:0) beim Tabellenletzten VfR Aalen. Zwei Spieltage vor dem Saisonende verbesserte sich die Eintracht auf Rang 13 und hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf die vier Abstiegsplätze. "Das war heute enorm wichtig. Wir werden es schaffen. Aber wir sind noch nicht am Ziel", sagte Hofmann in einem Interview von "MagentaSport".

Der 26-Jährige brachte Braunschweig schon in der 4. Minute in Führung und sorgte dann kurz vor (44.) und kurz nach der Pause (56.) für die Entscheidung. Der frühere Aalener Marcel Bär (25./62.) sowie erneut Hofmann (84.) vergaben weitere große Chancen für die Eintracht. Der bereits als Absteiger feststehende VfR kam durch Thomas Geyer (76.) noch einmal zum Anschlusstor, sah aber nur eine Minute später eine Gelb-Rote Karte für Sinan Büyüksakarya (77.).

"Wir haben heute einen wichtigen Sieg gelandet. Aber die nächsten Wochen werden noch anstrengend und kompliziert - so wie die gesamte Saison", sagte Trainer André Schubert. "Es ist eine Drucksituation. Damit sind die Jungs gut umgegangen. Aber mir hat nicht gefallen, dass wir zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen sind."