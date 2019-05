Essen

Bewölkt und immer wieder Regen: Ungemütliches Wetter in NRW

05.05.2019, 18:16 Uhr | dpa

Das Wetter bleibt auch zu Beginn der neuen Woche eher ungemütlich in Nordrhein-Westfalen: Der Himmel ist meistens von Wolken verdeckt, immer wieder fällt Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, kann es in der Nacht noch frostig werden. "Schneien wird es aber wohl nicht mehr", sagte eine Meteorologin. Am Montag liegen die Temperaturen bei 8 Grad im Bergland und 12 Grad im Rheinland. Am Vormittag ist zunächst im Münsterland mit leichten Schauern zu rechnen, am Nachmittag dann auch im Rest von NRW.

Am Dienstag lockern die Wolken zumindest ein wenig auf und die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad. Auch das Risiko für Regen sei zumindest den Tag über gering, so die Meteorologin. Am Mittwoch werde es mit Höchsttemperaturen bis 17 Grad zwar wieder etwas wärmer, von der Eifel ziehe aber eine Regenfront über NRW hinweg. Vor allem im Rheinland seien starke Schauer und an einigen Orten auch leichte Gewitter möglich.