Droßdorf

Autounfall sorgt für Vollsperrung der B2 bei Zeitz

05.05.2019, 18:47 Uhr | dpa

Die Bundesstraße 2 ist nach einem Autounfall bei Zeitz (Burgenlandkreis) in beide Richtungen gesperrt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Zusammenstoß von zwei Autos am Sonntagabend mehrere Menschen schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin in Halle sagte. Details waren zunächst nicht bekannt. Die Bundesstraße, die von Gera nach Leipzig führt, musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Wie lange die Behinderungen andauern, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Autofahrer seien gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.