Berlin

Gewerkschaft fordert mehr Mindestlohnkontrollen in Thüringen

05.05.2019, 18:53 Uhr | dpa

Der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) reichen die Mindestlohn-Kontrollen im Thüringer Gastgewerbe nicht aus. Sie verlangte am Sonntag in Berlin intensivere Mindestlohn-Prüfungen in Thüringen. Im vergangenen Jahr habe die Einheit des Zolls insgesamt rund 2100 Arbeitgeber auf Schwarzarbeit kontrolliert. Darunter seien 257 Betriebe im Gastgewerbe gewesen. Dabei seien in 14 Prozent der kontrollierten Hotels und Restaurants Mindestlohnverstöße von Zöllnern entdeckt worden.

In anderen Wirtschaftsbereichen habe der Anteil der Mindestlohnverstöße dagegen nur im Schnitt 6,5 Prozent betragen. Die NGG berief sich bei den Zahlen auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Bundestagsanfrage der Linken.

Es wäre gut, wenn die Finanzkontrolle Schwarzarbeit mehr Personal bekäme und die Kontrolldichte stiege, erklärte die NGG. Nach ihren Informationen hat der Zoll 2018 in Thüringen nur 5,3 Prozent aller Hotels, Pensionen und Gaststätten in Thüringen kontrolliert.