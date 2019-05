Buxtehude

BSV-Handballerinnen: Totz Niederlage Rang vier im Blick

05.05.2019, 19:58 Uhr | dpa

Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV haben den vierten Platz in der Bundesliga trotz einer Niederlage fast sicher. Das Team verlor am Samstag vor 1245 Zuschauern in der Halle Nord gegen die TuS Metzingen mit 22:25 (10:12). Weil auch die Verfolger aus Dortmund und Leverkusen ihre Partien Niederlagen einstecken mussten, braucht der BSV aus den zwei noch zu absolvierenden Partien lediglich einen Punkt.

"Wir haben viel Positives umgesetzt. 25 Gegentore sind der Idealfall, den wir uns gegen Metzingen vorstellen konnten", sagte Trainer Dirk Leun zum Spiel und räumte ein: "Der Knackpunkt war unser Angriffsspiel. Da haben wir ein wenig Tribut gezollt." Jessica Oldenburg war mit acht Treffern beste BSV-Werferin.