Torgelower siegen bei Norddeutscher Gedächtnismeisterschaft

05.05.2019, 20:16 Uhr | dpa

Die besten "Gedächtnissportler" unter den Kindern und Jugendlichen Norddeutschlands kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Der 11 Jahre alte Johann Halluschky und die 16-jährige Lina Bosse setzten sich am Wochenende bei den Meisterschaften in Lübeck gegen knapp 30 Konkurrenten durch, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Beide lernen am Internatsgymnasium in Torgelow bei Waren an der Müritz, das seit Jahren als Hochburg für Gedächtnissport gilt.

Bosse prägte sich in fünf Minuten unter anderem 50 Vor- und Nachnamen anhand von Portraitbildern ein und merkte sich ebenfalls in fünf Minuten eine 148-stellige Zahl in der korrekten Reihenfolge. Weitere Schüler aus Torgelow kamen jeweils unter die ersten Drei. Sie vertreten Norddeutschland bei den Deutschen Meisterschaften im Sommer.

In Deutschland gibt es eine Nord- und eine Süddeutsche Meisterschaft, deren Besten sich für das Deutsche Championat qualifizieren.