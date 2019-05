Fellbach

Mindestlohnverstoß in acht Prozent der Gastgewerbe-Betriebe

05.05.2019, 20:56 Uhr | dpa

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls hat im Südwesten im vergangenen Jahr in 7,6 Prozent der kontrollierten Hotels und Restaurants einen Mindestlohnverstoß entdeckt. Wie die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" (Montag) berichteten, wurden in Baden-Württemberg insgesamt 7324 Arbeitgeber auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung überprüft. Rund 1400 davon waren Betriebe des Gastgewerbes. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Über alle Branchen hinweg habe der Zoll Verstöße in 3,9 Prozent aller kontrollierten Betriebe aufgedeckt.