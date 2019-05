Mannheim

Sturz bei Siegerehrung: Dressurreiterin ins Krankenhaus

05.05.2019, 21:12 Uhr | dpa

Beim internationalen Reitturnier in Mannheim hat sich am Sonntag die Dressurreiterin Katrin Burger verletzt. Während des Einritts zur Siegerehrung nach der Kür stürzte die Reiterin aus dem baden-württembergischen Gondelsheim mit ihrer Stute Sempre-Si. Die 51-Jährige, die den sechsten Platz belegt hatte, wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ob es sich um eine schwerere Verletzung handelt, war zunächst nicht klar. Den Sieg in der Kür feierte die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth aus Rheinberg. Sie gewann im Sattel des Wallachs Don Johnson. Es war ihr dritter Sieg in Mannheim in diesem Jahr.