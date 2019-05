Alsfeld

36-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

05.05.2019, 21:23 Uhr | dpa

Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist in der Nähe von Alsfeld (Vogelsbergkreis) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Mann am Sonntagmittag bei hoher Geschwindigkeit aus bislang nicht geklärtem Grund von der Landstraße 3156 abgekommen. Der Aufprall war so heftig, dass jede Hilfe zu spät kam. Weitere Autos waren nicht beteiligt, der Mann - ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Osthessen - saß alleine in dem Auto. Die Landstraße war drei Stunden lang gesperrt.