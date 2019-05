Dresden

Klepsch unterstützt Vorstoß zur Masern-Impfpflicht

05.05.2019, 21:33 Uhr | dpa

Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) unterstützt verpflichtende Masern-Impfungen für Kita- und Schulkinder. Sie sehe das genauso wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt hat. "Wir brauchen eine Impfpflicht gegen Masern - und zwar jetzt", erklärte Klepsch am Sonntag. Mit gutem Zureden und Aufklärung lasse sich die erforderliche Durchimmunisierung von 95 Prozent der Bevölkerung nicht erreichen. Spahn will die Impfungen mit Geldstrafen von bis zu 2500 Euro und einem Ausschluss vom Kita-Besuch durchsetzen.

Die Impfpflicht für Kinder in Kitas und Schulen sowie für medizinisches und pädagogisches Personal sei genau der richtige Weg, weil da die Gefahr der Ansteckung am höchsten sei, teilte Klepsch mit. Es gehe um den Schutz der Gemeinschaft. Unabhängig davon sollten in Sachsen aber auch die Maßnahmen zur Aufklärung ausgebaut und verstärkt werden.