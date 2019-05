Leipzig

Wintereinbruch in Thüringen: Schnee nicht nur in den Bergen

05.05.2019, 21:35 Uhr | dpa

Der Mai hat Thüringen bislang die kalte Schulter gezeigt. Am Samstag schneite es nicht nur in den Bergen, Flockenwirbel oder Schneeregen gab es zeitweise auch im Flachland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Winterdienst war im Einsatz, um Glätte auf den Autobahnen 4, 9, 71 und 72 möglichst zu verhindern, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei in Hermsdorf sagte. Auch der Sonntag blieb vielerorts empfindlich kühl.

Im Thüringer Wald wurde stellenweise von einer einige Zentimeter dicken Schneedecke berichtet. Auf der Schmücke bei Oberhof meldeten die Meteorologen am Samstag sogar elf Zentimeter Schnee.

Trotz der Behinderungen kam es laut Polizei nicht zu einer auffällig großen Zahl an Unfällen. Auf schneebedeckter Fahrbahn auf der Landstraße zwischen Gehlberg und Oberhof rutschte nach Polizeiangaben am Samstag das Auto einer vierköpfigen Familie aus den Niederlanden in einer Kurve von der Fahrbahn. Es prallte gegen einen Baum. Die beiden sechs und sieben Jahre alten Kinder der Familie seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.

Mit viel Wärme und Sonne wird es laut DWD auch in der kommenden Woche voraussichtlich nichts, immer wieder werden Schauer erwartet. Außerdem sollen die Temperaturen unter der 20-Grad-Marke bleiben, wie der DWD-Meteorologe sagte.