Dresden

Museumsfachleute diskutieren über Zukunft der Museen

06.05.2019, 01:13 Uhr | dpa

Wie können Museen in Zukunft Bildung vermitteln und die Besucher erreichen? Diese Frage steht von heute an im Mittelpunkt der Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes in Dresden. Etwa 800 Fachleute wollen bis zum Mittwoch diskutieren, wie die Museen stärker die Perspektive der Besucher einnehmen können. Die Veränderungen in der Gesellschaft zwängen auch die Museen zum Umdenken, sagte Verbandspräsident Eckart Köhne. Gefragt seien mehr Interaktion und Workshops statt der klassischen Museumsführung. In Deutschland gibt es rund 6600 Museen. Der 1917 gegründete Museumsbund versteht sich als ihre Interessenvertretung.