Mainz

Lehrergewerkschaft VBE stellt Umfrage zu Digitalisierung vor

06.05.2019, 03:11 Uhr | dpa

Die Lehrergewerkschaft VBE stellt heute die Ergebnisse einer Umfrage zur Digitalisierung an den Schulen in Rheinland-Pfalz vor. Im Vergleich zu einer ähnlichen bundesweiten Umfrage vor fünf Jahren zeigten die neuen Ergebnisse, dass die Entwicklung nur sehr schleppend vorangehe, sagte eine Sprecherin des Verbands Bildung und Erziehung in Mainz.

Über das Meinungsforschungsinstitut Forsa wurden für die neue Erhebung allein in Rheinland-Pfalz 101 Schulleitungen zur gegenwärtigen digitalen Ausstattung ihrer Schulen befragt. Dabei ging es auch um die Anbindung ans Internet und die Betreuung der IT-Ausstattung.

Mit der jetzt anstehende Umsetzung des Digitalpakts mit zusätzlichen Mitteln vom Bund soll an jeder Schule eine Lehrkraft als Koordinator für alle damit verbundenen Aufgaben betraut werden. Dazu gehören etwa die Beteiligung an der Antragsstellung der Schulträger für Mittel aus dem Digitalpakt, die Verbindung zu Beratungs- und Fortbildungsangeboten, Elternarbeit und die Unterstützung bei konkreten Projekten. "Damit prasselt erneut eine Vielzahl an Aufgaben und Verantwortung auf die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen ein", erklärte der dem Deutschen Beamtenbund (VBB) angehörende Verband.