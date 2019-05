Mayen

Rund jedes sechste Bienenvolk im Winter gestorben

06.05.2019, 05:22 Uhr | dpa

Viele Bienen haben den Winter nicht überlebt. 15,9 Prozent der Bienenvölker im Freistaat starben an Problemen wie der sogenannten Varroa-Milbe, so eine Umfrage des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen (Rheinland-Pfalz). Deutschlandweit ist die Lage kaum besser: In einem durchschnittlichen Imkerbetrieb haben es demnach 14,9 Prozent der Bienenvölker nicht geschafft. Der Gegenwert liegt laut Fachzentrum bei 20 bis 25 Millionen Euro. An der Umfrage mit dem Deutschen Imkerbund nahmen etwa 12 000 Imker teil, darunter knapp 3000 aus Bayern.

"Es war keine gute Überwinterung, aber auch keine schlechte", sagt der Leiter des Fachzentrums, Christoph Otten. Auch Andreas Baier vom Bayerischen Imkerverband in Zirndorf (Landkreis Fürth) sagte: "Das ist absoluter Durchschnitt." Die Varroa-Milbe gilt als Hauptgrund dafür, dass Bienenvölker den Winter nicht überstehen. Gegenmaßnahmen sind vor allem Tierarzneimittel aus organischen Säuren.