DGB-Landeschef: Diskussion um Enteignungen wichtig

06.05.2019, 05:56 Uhr | dpa

Der rheinland-pfälzische DGB-Chef Dietmar Muscheid hält die vor einiger Zeit von Grünen-Bundeschef Robert Habeck angestoßene Debatte um Enteignungen großer Wohnungsbauunternehmen für notwendig. "Ich finde es eine richtige Diskussion", sagte er in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Man muss sich im Klaren sein: Wohnen ist die neue soziale Frage. Und dass der Markt hier versagt, zeigen extrem steigende Mieten, mit denen die privaten Unternehmen Riesengewinne einfahren."

Habeck hatte gesagt, Enteignungen prinzipiell für denkbar zu halten. Er argumentierte, Enteignungen würden in Deutschland vor allem ideologisch diskutiert, seien aber eine im Grundgesetz vorgesehene Möglichkeit, die soziale Marktwirtschaft zu schützen. "In einer Notlagensituation, wie wir sie heute in manchen Städten schon vorfinden, darf man kein Mittel ganz ausschließen." Dafür hatte er von mehreren Seiten heftige Kritik geerntet.

Muscheid sagte der dpa: "Mich wundert dieser Aufschrei beim Thema Enteignung." Dies sei zum Beispiel im Straßenbau ein gängiges Instrument. "Da regt sich niemand drüber auf. Es jetzt, wo es um das elementare Recht auf Wohnen geht, in Bausch und Bogen zu verdammen - da muss man schon die Frage stellen, wie glaubwürdig ist man an der Stelle." Allerdings lösten auch Enteignungen nicht alle Probleme. Wenn Berlin Wohnungsbaugesellschaften enteigne, müsse Geld fließen. "Dann wendet man Milliarden auf und hat nicht eine Wohnung mehr."

Wichtiger seien wirksamere Instrumente zur Begrenzung der Miethöhen. "Da ist die Mietpreisbremse nicht ausreichend", betonte Muscheid. Zudem müsse eine nennenswerte Größe an Wohnungen wieder in öffentliche Hand kommen, um die Mietpreisentwicklung zu beeinflussen. Mit Blick auf Rheinland-Pfalz kritisierte er, die Landkreisordnung ermögliche es Kreisen nur dann, kommunale Wohnungsbaugesellschaften zu gründen, wenn alle Gemeinden zustimmten. Das müsse geändert werden. "Im Umland kann man einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Mietpreisentwicklung eine andere Richtung nimmt, als das, was im Moment passiert."

Das Thema Enteignung hatte zuletzt auch Juso-Bundeschef Kevin Kühnert aufgegriffen. Er war in einem Interview zum Thema Sozialismus für eine Kollektivierung großer Unternehmen "auf demokratischem Wege" eingetreten. Hierzu teilte Muscheid am Sonntag gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit, man habe Respekt vor der Gerechtigkeitsdebatte der Jusos. Allerdings versperre "der aktuelle utopische Debattenbeitrag" den Blick auf die notwendigen politischen Instrumente, um die steigende soziale Ungerechtigkeit anzugehen. Die beiden halten eine gerechte Steuerpolitik und eine wirksame Bekämpfung des Niedriglohnsektors für richtig.