Friedland

Über Friedland in den Westen: Neuanfang 1949

06.05.2019, 07:14 Uhr | dpa

Zwischen 1945 und 1949 haben rund 1,7 Millionen Menschen das Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen passiert. Auch für Gertrud Runge begann hier im Jahr 1949 das Leben in der damals noch jungen Bundesrepublik. Sie war 1945 in Ostpreußen von der Roten Armee verhaftet worden und gehörte zu den "Sibirienfrauen" genannten Zwangsarbeiterinnen. 74 Jahre nach Kriegsende und 72 Jahre nach ihrer Ankunft im Westen sagt Runge, sie hege keinen Groll mehr. Im Vergleich zu vielen Schicksalsgenossinnen habe sie noch Glück gehabt, sagt die heute in Lübeck lebende 95-Jährige.