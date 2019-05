Leer (Ostfriesland)

150 000 Euro Schaden bei Brand in Kindertagesstätte

06.05.2019, 07:22 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einer Kindertagesstätte in Leer ist ein Schaden von geschätzt 150 000 Euro entstanden. In einem Umkleidebereich der Kita sei aus zunächst ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher am Montagmorgen mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen demnach bereits aus dem Dach. Nach Polizeiangaben wurden bei dem Brand am Sonntagnachmittag nahezu alle Räume wegen des dichten Rauchs stark beschädigt. Es hätten sich aber keine Menschen in dem Gebäude befunden, verletzt worden sei niemand.