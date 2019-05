Berlin

Skateboardfahrer prallt mit Auto zusammen: Schwer verletzt

06.05.2019, 08:34 Uhr | dpa

Ein Skateboardfahrer ist in Berlin-Hellersdorf mit einem Auto zusammengeprallt und hat dabei schwere Verletzungen am Kopf erlitten. Der 20-Jährige sei am Sonntagabend auf der Grottkauer Brücke auf dem Bürgersteig gefahren und ersten Angaben zufolge unvermittelt auf die Fahrbahn gewechselt, teilte die Polizei am Montag mit. Er sei von einem 31 Jahre alten Autofahrer erfasst worden, zunächst auf die Frontscheibe und dann auf die Fahrbahn geprallt. Der junge Mann kam nach dem Unfall ins Krankenhaus.