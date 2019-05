Leinefelde-Worbis

Sechsjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

06.05.2019, 08:58 Uhr | dpa

Ein Sechsjähriger ist im Landkreis Eichsfeld von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Jungen daraufhin ins Krankenhaus, wie die Polizei in Nordhausen am Montagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Sechsjährige am Sonntagnachmittag in Leinefelde-Worbis auf die Straße gelaufen. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Kind. Ob der Junge zwischen geparkten Autos hervorgelaufen war, war zunächst unklar.