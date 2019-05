Erfurt

Mit vier Haftbefehlen gesuchter Mann gefasst

06.05.2019, 09:06 Uhr | dpa

Der Polizei in Erfurt ist ein Mann ins Netz gegangen, der mit vier Haftbefehlen gesucht wurde. Der 30-Jährige war zu mehreren Geldstrafen verurteilt worden, wie die Polizei in Erfurt am Montag mitteilte. Da der Mann nicht zahlen konnte, musste er ins Gefängnis.

Die Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Erfurt und Coburg waren zweimal wegen Diebstahls und jeweils einmal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erlassen worden. Die Polizei brachte den Mann noch am Samstagabend ins Gefängnis. Wo genau der 30-Jährige aufgegriffen wurde, war zunächst nicht bekannt.