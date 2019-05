Wiesbaden

Arbeit der Steuerfahnder bringt über zwei Milliarden Euro

Hessens Steuerfahnder und Betriebsprüfer haben mit ihrer Arbeit im vergangenen Jahr über zwei Milliarden Euro für die Staatskasse eingetrieben. Allein bei Betriebsprüfungen sei ein Plus von über 1,8 Milliarden Euro zusammengekommen, sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Montag in Wiesbaden. 2017 waren es noch 1,7 Milliarden Euro. "Besondere Einzelfälle lassen die Zahlen nach oben oder unten ausreißen", erklärte Schäfer.

Die Betriebsprüfer konzentrierten ihre Arbeit unter anderem auf besondere "Risikobranchen", wie etwa den Gebäude- und Personenschutz, erläuterte der Finanzminister. Etwa 110 potenzielle Betrugsfälle seien derzeit noch in Bearbeitung. Der Streitwert dieser Verfahren liege bei etwa 850 Millionen Euro.