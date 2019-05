Wiesbaden

Erster Lotto-Millionär des Jahres: Rheingau-Taunus-Kreis

06.05.2019, 12:01 Uhr | dpa

Zum ersten Mal in diesem Jahr hat in Hessen ein Spieler im Lotto einen Millionenbetrag gewonnen. Der bislang unbekannte Gewinner ohne Kundenkarte habe sein Los im Rheingau-Taunus-Kreis abgegeben, teilte Lotto in Wiesbaden am Montag mit. Ihm stehen nach der Ziehung am Samstag nun über 1,5 Millionen Euro zu. Im vergangenen Jahr hatte es um diese Zeit bereits drei Lotto-Millionäre in Hessen gegeben.