Kassel

Fliegerbombe in Kasseler Aue gefunden

06.05.2019, 12:01 Uhr | dpa

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Kasseler Karlsaue entdeckt worden. Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes hätten den Sprengkörper am Montag bei Bodenuntersuchungen gefunden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen. Die Bombe soll im Bereich des Aueteiches liegen. Möglicherweise befänden sich im Umfeld weitere Fliegerbomben. Der Park nahe der Fulda ist unbewohnt, in einigen Hundert Metern gibt es jedoch Gastronomie und ein Schwimmbad.

Ein Sicherheitsbereich um den Fundort wurde abgesperrt. Für die Entschärfung am späten Nachmittag könnte das Gebiet vergrößert werden. Zuvor hatte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" (HNA) berichtet. Wie groß die Bombe ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.