Aspach

Drittligist Großaspach trennt sich von Trainer Schnorrenberg

06.05.2019, 12:06 Uhr | dpa

Die SG Sonnenhof Großaspach hat sich zwei Spieltage vor Saisonende in der 3. Fußball-Liga von Trainer Florian Schnorrenberg getrennt. Der bisherige U19-Trainer Markus Lang soll nun gemeinsam mit Sportvorstand Joannis Koukoutrigas die Mannschaft vor dem Abstieg in die Regionalliga bewahren, wie die SG am Montag mitteilte. "Wir benötigen aus den verbleibenden zwei Partien sechs Punkte, um unser großes Ziel zu erreichen", sagte Vorstandsmitglied Michael Ferber. Deshalb habe der Vorstand entschieden, "einen letzten Impuls im Kampf um den Klassenerhalt zu setzen."

Die SG ist derzeit Drittletzter und hat einen Punkt Rückstand auf die Sportfreunde Lotte auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Der 42-jährige Schnorrenberg hatte die Mannschaft erst im vergangenen Oktober übernommen, sie aber nicht im Mittelfeld der Tabelle stabilisieren können. Lang und Koukoutrigas werden das Team nun auf die abschließenden zwei Saisonspiele gegen den FSV Zwickau am nächsten Samstag sowie eine Woche später bei Fortuna Köln vorbereiten.