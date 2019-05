Berlin

Vier-Säulen-Modell des Berliner Senats gegen Terror

06.05.2019, 12:14 Uhr | dpa

Gegen die Gefahr durch islamistische Terroristen geht der Berliner Senat inzwischen mit einem Vier-Säulen-Modell vor. Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) sprach am Montag im Innenausschuss von den Bereichen Verfolgung, Vorbeugung, Vorkehrung und Vorbereitung. Für die Strafverfolgung seien die zuständigen Bereiche im Landeskriminalamt bereits deutlich ausgebaut worden, sagte Akmann bei der Vorstellung eines Berichts zu dem Thema.

Bestandteile der Vorbeugung seien die schon länger laufenden Programme gegen die Radikalisierung von muslimischen Jugendlichen. Zu den Vorkehrungen gehöre der Schutz des öffentlichen Raums durch Baumaßnahmen. Vorbereitungen seien Großübungen sowie Aus- und Fortbildungen.

Akmann sagte, die Zahl der Salafisten, also radikaler Muslime, liege weiterhin in Berlin bei etwa 1000. Knapp die Hälfte davon sei gewaltorientiert. Von 130 Menschen sei bekannt, dass sie in den vergangenen Jahren in Kriegsgebiete ausgereist seien. 60 davon seien zurückgekehrt.