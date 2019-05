Hannover

Lehrerverband: Beschwerden gegen Mathe-Abi ernst nehmen

06.05.2019, 13:20 Uhr | dpa

Die zahlreichen Schülerbeschwerden wegen angeblich zu schwieriger Mathe-Abituraufgaben müssen nach Ansicht des niedersächsischen Philologenverbandes ernst genommen werden. "Wenn sich viele Schüler wehren, muss das überprüft werden", sagte der Verbandsvorsitzende Horst Audritz am Montag. Ihm zufolge hatte es schon während der Klausur am vergangenen Freitag erste Rückmeldungen gegeben, dass die Arbeit zu lang und zu schwer gewesen sei.

In mehreren Bundesländern hatten sich Schüler über den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben beschwert und mit Online-Petitionen an ihre Kultusministerien gewandt. Neben Niedersachsen und Bremen gehören dazu auch Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt und das Saarland. Der Petition in Niedersachsen schlossen sich bis Montagmittag rund 10 500 Unterstützer an.

Überprüfungen durch die Bildungsressorts in Niedersachsen und Bremen sind angekündigt. Zudem wolle sich die Bremer Bildungsbehörde mit den anderen Bundesländern kurzschließen, weil es sich um zentrale Abiturfragen handele, sagte eine Sprecherin des Bremer Senats.