Regensburg

Plädoyers im Regensburger Korruptionsprozess laufen

06.05.2019, 13:24 Uhr | dpa

Im Korruptionsprozess um den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs haben die Plädoyers begonnen. Die Staatsanwaltschaft trug am Montag ihre Schlussvorträge vor, die sich den Angaben nach bis in den Nachmittag ziehen sollten. Der frühere SPD-Politiker Wolbergs muss sich wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten.

Mitangeklagt sind der Bauunternehmer Volker Tretzel und dessen früherer Mitarbeiter Franz W. sowie der ehemalige Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Norbert Hartl. In dem Verfahren geht es unter anderem um die Frage, ob bei der Vergabe eines millionenschweren Bauprojektes der Stadt an Tretzel dessen Spenden an die SPD im Kommunalwahlkampf 2014 sowie an den Sportverein Jahn Regensburg eine Rolle gespielt haben.