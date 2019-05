Erfurt

Bisher keine Hinweise auf zu schweres Mathe-Abi

06.05.2019, 13:31 Uhr | dpa

Das Thüringer Bildungsministerium hat bisher keine Hinweise auf zu schwere Prüfungsaufgaben beim diesjährigen Mathe-Abitur. "Die ersten Rückmeldungen aus der Korrekturkommission zeigen, dass es bislang keine Auffälligkeiten gibt", sagte ein Ministeriumssprecher am Montag. Die Bedenken der Schüler nehme man aber sehr ernst. Thüringer Schüler sammeln derzeit Unterschriften für eine Online-Petition, mit der sie erreichen wollen, dass die Bewertungsmaßstäbe für das Mathe-Abi im Freistaat herabgesetzt werden.

Auch in anderen Bundesländern protestieren Schüler gegen aus ihrer Sicht zu schwere Prüfungsaufgaben - etwa in Bayern, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, dem Saarland, in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, und in Sachsen-Anhalt.