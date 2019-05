Dresden

Hunderte Forstexperten diskutieren über Zukunft des Waldes

06.05.2019, 13:38 Uhr | dpa

Bäume, Waldhütten und Vogelgezwitscher: Der Dresdner Neumarkt verwandelt sich in den nächsten Tagen in eine grüne Lichtung. Mit dem Waldmarkt vom 10. bis zum 12. Mai will der Sachsenforst für den Wald als Lebensraum werben und auf die derzeit schwierige Situation aufmerksam machen, sagte Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) am Montag in Dresden. Vom Mittwoch bis Sonntag treffen sich in der sächsischen Landeshauptstadt zudem mehr als 1000 Forst-Experten aus dem In- und Ausland zur 69. Tagung des Deutschen Forstvereins. Schmidt zufolge wird dann unter anderem über den Klimawandel und Gegenmaßnahmen diskutiert.