Hamburg

Neuer Prüfstand für Blattlager von Windrädern in Betrieb

06.05.2019, 14:45 Uhr | dpa

Eine Hochspannungsleitung mit Windrädern am Horizont führt durch blühende Rapsfelder. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild (Quelle: dpa)

Die gigantischen Blattlager von Windrädern der nächsten Generation werden künftig in Hamburg-Bergedorf auf Herz und Nieren geprüft. Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) eröffnete am Montag auf dem Bergedorfer Energie-Campus einen Neubau für das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES), in dem die Blattlager mit Durchmessern bis zu sechs Metern unter realistischen Bedingungen getestet werden können. "Windenergieforschung ist eines der wichtigsten Zukunftsfelder", sagte Fegebank. "Die Menschen erwarten zu Recht, dass die Wissenschaft hier vorankommt."

Die Blattlager bilden die Verbindung zwischen der Nabe und den Rotorblättern des Windkraftwerkes. Dort wirken über viele Jahre gewaltige Kräfte auf das Material, bei Kälte und Hitze. Die Blattlager müssen extrem viel aushalten und wenn sie ausfallen, sind lange Ausfallzeiten und hohe Kosten die Folge. Mit dem Prüfstand in dem neuen Gebäude mit insgesamt 1400 Quadratmetern Nutzfläche sollen die Hersteller mehr Planungssicherheit erreichen und neue Technologien erproben, was dann letztlich zu günstigeren Stromkosten führen könnte. Der Bund unterstützt das Projekt mit zwölf Millionen Euro Fördermitteln, die Stadt investierte rund 8,3 Millionen Euro für Grundstück und Gebäude.