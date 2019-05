Hamburg

Angebliche Mietschulden mit Gewalt eingefordert: Haftbefehle

06.05.2019, 14:54 Uhr | dpa

Nach einem Überfall auf einen 21-jährigen Mieter in einer Unterkunft in Hamburg-Harburg hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer hatten angebliche Mietschulden eingefordert und den Mann erheblich körperlich attackiert, teilte die Polizei am Montag mit. Zwei weiteren Tätern gelang nach der Tat am 15. April die Flucht. Sie sollen als angebliche Sicherheitskräfte des Vermieters aufgetreten sein. Die Namen der Tatverdächtigen sind der Polizei bekannt.

Die Polizei sucht nun weitere mögliche Geschädigte, die als Bewohner möblierter Zimmer zur Zahlung angeblicher Mietschulden aufgefordert und dabei bedroht oder verletzt wurden. Betroffen seien jeweils Bewohner ausländischer Herkunft. In allen Fällen erfolgte die Vermietung durch eine Firma mit Geschäftssitz in Stade. Dort und in Schwarzenbek stellte die Polizei nach Durchsuchungen Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden.