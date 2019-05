Düsseldorf

Brennender Baumarkt: Technischer Defekt als Ursache

06.05.2019, 15:03 Uhr | dpa

Ein Feuer in einem Düsseldorfer Baumarkt mit einem geschätzten Millionenschaden ist den Ermittlern zufolge durch einen technischen Defekt verursacht worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Der Baumarkt war am Sonntagabend im Kassenbereich in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit drei Löschzügen an und konnte die Flammen innerhalb einer Stunde löschen.

Am Montag hatten Brandermittler den Ort des Geschehens inspiziert. Zwar sei der Schaden am Gebäude nicht so hoch, aber das gesamte Warensortiment verraucht und verrußt, hieß es. Daher werde die Schadenssumme auf rund eine Million Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.