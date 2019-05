Erfurt

Thüringenforst: Regen reicht nicht für Wälder

06.05.2019, 15:03 Uhr | dpa

Ein Grenzstein steht am Rande eines Waldstücks. Foto: Martin Schutt/Archivbild (Quelle: dpa)

Trotz der Niederschläge in den vergangenen Tagen leiden nach Einschätzung von Thüringenforst die Bäume im Freistaat unter zu trockenem Boden. An den 14 Wald- und Hauptmessstationen der Landesforstanstalt sei seit Jahresbeginn nahezu keine nachhaltige Durchfeuchtung des Bodens nachweisbar, teilte Thüringenforst am Montag mit. Selbst sehr große Regenmengen würden nur für eine kurze Entspannung der Situation sorgen.

Das wenige im Boden vorhandene Wasser könne von den Bäumen nur bedingt genutzt werden, weil es sehr fest an die Bodenpartikel gebunden sei. "Besonders dramatisch ist die Lage für Waldbesitzer im Thüringer Becken und im thüringer Holzland", stellte der Landesbetrieb fest. "Dort lagen die Bodenwassergehalte schon Ende März auf einem Niveau wie ansonsten erst Anfang Juni."