Mainz

Familien auf Platz eins: Gästestatistik der Jugendherbergen

06.05.2019, 15:08 Uhr | dpa

Die Jugendherberge in der Burg Stahleck befindet sich bei Bacharach am Rhein. Foto: Andreas Arnold/Archivbild (Quelle: dpa)

Jugendherbergen sind bei Familien gefragt. Mehr als ein Drittel der Übernachtungen (34,6 Prozent) in den 41 Häusern in Rheinland-Pfalz und im Saarland wurden 2018 von Familien gebucht, wie aus dem Geschäftsbericht des Landesverbandes "Die Jugendherbergen in Rheinlandpfalz und im Saarland" hervorgeht. Auf Platz zwei in der Übernachtungsstatistik folgte mit einem Anteil von 33,1 Prozent weiterhin die klassische Zielgruppe der Schüler auf Klassenfahrt. Insgesamt stieg die Zahl der Übernachtungen 2018 um 2,8 Prozent auf 1 029 376 an.

Auch bei Gästen aus dem Ausland sind die Jugendherbergen in beiden Bundesländern zunehmend beliebt: Sie brachten 58 531 Übernachtungen in die Bilanz ein - ein Plus von knapp 16,5 Prozent. Zufrieden zeigte sich der Verband mit der Belegung. Die Auslastung der Zimmer stieg von 62,8 auf 63,3 Prozent, hieß es. Besonders beliebt waren die Herbergen in Trier, Speyer, Koblenz und Bacharach mit mehr als 80 Prozent Auslastung. In Wolfstein (Landkreis Kusel) hingegen waren die Zimmer im Jahresverlauf nur knapp zu einem Drittel belegt.

Im bundesweiten Vergleich ist der Landesverband nach eigenen Angaben Spitzenreiter. Die 174 Übernachtungen pro Bett in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden nur noch übertroffen von der Jugendherberge Berlin Ostkreuz. Die zählt laut Sprecherin Jessica Borowski aufgrund der Zugehörigkeit zu einem gemeinnützigen Unternehmen auch zum hiesigen Landesverband.