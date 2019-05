Kiel

Ex-Schwiegervater im Streit erschlagen: Haftstrafe

06.05.2019, 15:12 Uhr | dpa

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 64-jährigen Mannes in Rendsburg hat das Landgericht Kiel am Montag dessen Ex-Schwiegersohn zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft wegen Totschlags verurteilt. Demnach tötete der 45-Jährige den früheren Schwiegervater im Oktober 2018 vor einer Schule durch mindestens zehn Schläge mit dem Griff eines Teleskopschlagstocks. Das Opfer starb an Schädel- und Hirnverletzungen. Der 64-Jährige hinterlässt zwei erwachsene Kinder und seine Ehefrau. Alle drei sind Nebenkläger in dem Verfahren.

Mit dem Urteil blieb das Schwurgericht deutlich unter den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage, die elf Jahre Haft gefordert hatten. Die Verteidigung hatte auf nicht mehr als drei Jahre Gefängnis plädiert. Der Angeklagte sprach von einer Tat wie im Rausch. Einzelheiten erinnerte der in Deutschland geborene türkische Staatsbürger demnach nicht.