München

Kultusministerium: Noch keine Entscheidung zu Mathe-Abi

06.05.2019, 15:21 Uhr | dpa

Ein Blatt mit der Aufschrift "Abitur - Bitte nicht stören" hängt an einem Fenster in einer Schule. Foto: Felix Kästle/Archibild (Quelle: dpa)

Nach der Schüler-Kritik am Mathe-Abitur hat das bayerische Kultusministerium noch nicht über das weitere Vorgehen entschieden. Das solle "zeitnah" geschehen, sagte ein Sprecher am Montag ohne konkrete Angaben zu machen. Nach den Prüfungen am Freitag war im Internet eine Petition gestartet worden, die sich dafür einsetzt, dass die Benotung dem Schwierigkeitsgrad angepasst wird. Bis Montagnachmittag hatten das rund 60 000 Teilnehmer unterstützt.