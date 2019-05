Magdeburg

IHK: Stimmung in Wirtschaft hellt sich leicht auf

06.05.2019, 15:36 Uhr | dpa

Trotz schwächelnder Konjunktur blicken die Unternehmen im Norden Sachsen-Anhalts mit einiger Zuversicht auf die kommenden Monate. Das geht aus dem Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer Magdeburg (IHK) für das erste Quartal 2019 hervor, der am Montag vorgestellt wurde. Während die Baubranche angesichts guter Auftragslage und bevorstehender Hauptsaison positiv gestimmt sei, trübten sich die Erwartungen in der Industrie ein. Gründe seien schwelende Unsicherheiten im Export und eine schwächelnde Nachfrage nach Produkten. Optimismus herrsche hingegen in der Dienstleistungsbranche.

Der Handel geht laut dem Konjunkturbericht nach einer gewissen Zurückhaltung der Konsumenten zu Jahresbeginn von steigenden Umsätzen in nächster Zeit aus. Darauf hoffen auch die Gastronomie mit Beginn der Freiluftsaison sowie das Beherbergungsgewerbe im Frühjahr.

Im Landessüden hatten die Industrieunternehmen zu Jahresbeginn ihre Geschäftslage zwar mehrheitlich als gut bewertet. Die traditionelle Frühjahrsaufhellung sei aber bisher ausgeblieben, hieß es im Konjunkturbericht der IHK Halle-Dessau im April. Landesweit sehen die Unternehmen nach Angaben der Kammern vor allem den Fachkräftemangel als Risiko der weiteren konjunkturellen Entwicklung an.