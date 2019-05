Ilmenau

Kind findet Rattengift in Kita-Sandkasten

06.05.2019, 16:34 Uhr | dpa

Kind findet Rattengift in Kita-Sandkasten. Polizei ermittelt. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Sandkasten einer Ilmenauer Kita hat ein Kind Rattengift gefunden. Es sei am Montag beim Spielen im Sand unter einer Kletterburg auf die beiden Päckchen mit dem Granulat gestoßen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Wie das Gift in den Sandkasten kam, ist bislang unklar. Laut Polizei kann ausgeschlossen werden, dass es Berechtigte dort deponiert hatten. Bei den Ermittlungen soll nun auch geprüft werden, ob Tiere das Gift womöglich in den Sandkasten bringen konnten. Das Kind, dessen Alter die Polizei nach eigenen Angaben nicht kannte, hatte die Päckchen einer Erzieherin übergeben.