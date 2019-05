Groß-Gerau

Nach Diebstahl von ec-Karte: Polizei nimmt Dieb fest

06.05.2019, 16:41 Uhr | dpa

Vier Tage nach dem Diebstahl einer ec-Karte in einem Einkaufsmarkt in Groß-Gerau hat die Polizei den notorischen Dieb festgenommen. Der obdachlose 51-Jährige sei in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Er hatte mit der ec-Karte 3000 Euro abgehoben. Gemeinsam mit einer Komplizin hatte er vergangene Woche eine 67-Jährige beim Einkaufen abgelenkt und ihr unbemerkt das Portemonnaie aus der Tasche gezogen, darin befand sich auch die Geheimzahl für die ec-Karte. Die Auswertung der Videoüberwachung in der Bank brachten die Ermittler auf die Spur des polizeibekannten Mannes. Am Samstag wurde er auf einem Autobahnparkplatz nahe Flörsheim festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass er in weiteren Einkaufsmärkten gestohlen hatte.