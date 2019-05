Wiesbaden

FDP kritisiert Pläne von Digitalministerin Sinemus

06.05.2019, 16:43 Uhr | dpa

Die FDP im hessischen Landtag sieht die Fünf-Punkte-Strategie von Digitalministerin Kristina Sinemus (parteilos) kritisch. "Den großen Neuanfang in der Digitalpolitik der Landesregierung können wir leider nicht erkennen", teilte Digitalexperte Oliver Stirböck am Montag mit. Die Pläne der Ministerin seien zu wenig konkret und enthielten viel Altbekanntes. Sinemus hatte unter anderem den Ausbau des Mobilfunknetzes in Hessen als vorrangiges Ziel genannt.

Neben der Digitalisierung der Verwaltung in den Rathäusern im Land will die Landesregierung in der laufenden Legislaturperiode eine Milliarde Euro für Digitalprojekte einsetzen. Die Steuerung und Koordination dieser Mittel sind Sinemus zufolge im Digitalministerium verankert. Die Ministerin habe keinen Zugriff auf ein Ministerium oder nachgeordnete Behörden, kritisierte dagegen die Opposition.

Es werde Zeit, dass die Ministerin zeitnah eine Regierungserklärung zu ihren Plänen abhalte, damit das Parlament informiert werde, meinte Stirböck. "Insbesondere interessiert uns, ob die versprochene Milliarde lediglich die Summe der bereits veranschlagten Mittel ist oder ob dort neue Mittel für eine beschleunigte Digitalisierung enthalten sind."