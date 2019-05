Dresden

Schülerrat wendet sich wegen Mathe-Abi an Kultusministerium

06.05.2019, 16:45 Uhr | dpa

Der Landesschülerrat hat das sächsische Kultusministerium gebeten, die Aufgaben des Mathe-Abiturs objektiv zu bewerten. Es seien einige Beschwerden von Schülern und Eltern eingegangen, sagte der Vorsitzende Noah Wehn am Montag. Geklagt wurde demnach über Zeitmangel und darüber, dass einige Aufgaben aus der schriftlichen Prüfung im Unterricht nicht behandelt worden seien. Das seien allerdings subjektive Eindrücke. Dem Landesschülerrat gehe es darum, dass Experten objektiv bewerten, ob das Mathe-Abitur schwer oder zu schwer gewesen sei, erläuterte Wehn. Rund 10 800 Schüler waren in Sachsen zu der Prüfung am vorigen Freitag zugelassen.