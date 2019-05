Düsseldorf

Fall Amad A.: Verwechslung könnte Ursprung in Siegen haben

06.05.2019, 16:50 Uhr | dpa

Die mutmaßliche Verwechslung des unschuldig inhaftierten und verbrannten Syrers Amad A. in Kleve könnte ihren Ausgang in Siegen genommen haben. Darauf deuten die aktuellen Ermittlungen hin. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreisen erfuhr, soll eine Sachbearbeiterin in der dortigen Kreispolizeibehörde zwei Tage vor der Festnahme Amad A.s am Niederrhein einen neuen Datensatz zu seiner Person angefertigt haben. Die Zeitungen "WAZ" und "NRZ" hatten darüber am Montag berichtet.

Die Staatsanwaltschaft in Kleve hatte bereits am vergangenen Freitag auf dpa-Anfrage mitgeteilt, dass man dazu wegen der laufenden Ermittlungen keine Auskunft erteile. Das NRW-Innenministerium hatte auf die Staatsanwaltschaft verwiesen. Eine Auswertung im Landeskriminalamt hatte den Informationen zufolge den Hinweis auf den in Siegen angelegten Datensatz ergeben, der die Fehlerkette in Gang gesetzt haben könnte.

Der 26-jährige Amad A. war im September 2018 nach einem laut Gutachter vom Syrer selbst gelegten Zellenbrand gestorben. Die Inhaftierung des hellhäutigen Syrers Amad A. anstelle des von der Hamburger Polizei gesuchten dunkelhäutigen Mannes aus Mali wirft zahlreiche Fragen auf.