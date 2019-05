Frankfurt am Main

IG Metall: Aktionswoche zur Angleichung der Arbeitszeit

06.05.2019, 17:39 Uhr | dpa

Mit einer Aktionswoche will die Gewerkschaft IG Metall für eine Angleichung der Arbeitszeit in der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen an das Westniveau kämpfen. "Fast drei Jahrzehnte nach dem 9. November 1989 gibt es kein vernünftiges Argument mehr, in der Metall- und Elektroindustrie mit zweierlei Maß zu messen", sagte Bezirksleiter Jörg Köhlinger am Montag. Er ist für die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen zuständig.

Ziel der Gewerkschaft ist es, bis spätestens 2030 eine 35-Stunden-Woche für die Branche im Freistaat einzuführen. Nach angaben der IG Metall Suhl-Sonneberg liegt die Arbeitszeit in Thüringen in der Branche derzeit bei 38 Stunden pro Woche. Von Montag an plant die IG Metall mehrere Aktionen vor einheimischen Betrieben - unter anderem beim Generatorenwerk von Siemens in Erfurt, bei ZF Gotha und bei Bosch in Eisenach.